У Львові назвали вулицю на честь Ірини Фаріон

Зазначається, що це рішення було ухвалено під час пленарного засідання Львівської міської ради.

Згідно із ним, вулиця Технічна буде перейменована на честь Ірини Фаріон. Вона розташована у Галицькому районі Львова та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Вбивство Ірини Фаріон

Цьогоріч, 19 липня, стався трагічний напад на відому українську мовознавицю Ірину Фаріон. В результаті стрілянини вона отримала важкі поранення, які призвели до її смерті у лікарні.

Вже 22 липня тисячі українців прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Церемонія прощання відбулася з широким громадським резонансом. Поховали діячку на Личаківському кладовищі у Львові, на полі №22.

Наприкінці серпня на фасаді будинку на вулиці Масарика, 3, де вона проживала, встановили меморіальну пам’ятку, щоб вшанувати її пам'ять.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного - В’ячеслава Зінченка - у Дніпрі.

Галицький суд Львова взяв ймовірного вбивцю під варту без права внесення застави. Пізніше адвокати Зінченка подавали апеляцію з проханням змінити запобіжний захід, але отримали відмову. Нещодавно стало відомо, що суд продовжив запобіжний захід підозрюваному.



