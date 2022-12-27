У Львові назвали дату відновлення навчального процесу у школах
Другий навчальний семестр у Львові заплановано в офлайн-форматі. Більшість шкіл відновлять навчання у 20-х числах січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської міськради.
"Більшість шкіл Львівської міської територіальної громади виходитимуть на навчання у 20-х числах січня. Ми плануємо повноцінне навчання у школах. Якщо у навчальних закладах буде опалення, буде світло, то і буде можливість навчатися", - заявив керівник управління освіти Львівської міськради. Андрій Закалюк.
Він зазначив, що офлайн-навчання планується, проте влада не може передбачити будь-які надзвичайні ситуації, наприклад, блекаут.
Нагадаємо, раніше ми писали, щоу Києві хочуть внести зміни до оцінювання знань школярів через постійні відключення світла та зв'язку.
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