Фото: у Львові назвали дату відновлення навчального процесу у школах (Getty Images)

Другий навчальний семестр у Львові заплановано в офлайн-форматі. Більшість шкіл відновлять навчання у 20-х числах січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської міськради.