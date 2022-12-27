Во Львове назвали дату возобновления учебного процесса в школах
Второй учебный семестр во Львове планируется в офлайн-формате. Большинство школ возобновят обучение в 20-х числах января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Львовского горсовета.
"Большинство школ Львовской городской территориальной общины будут выходить на обучение в 20-х числах января. Мы планируем полноценное обучение в школах. Если в учебных заведениях будет отопление, будет светло, то и будет возможность учиться", - заявил руководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк.
Он отметил, что офлайн-обучение планируется, однако власти не могут предусмотреть какие-либо чрезвычайные ситуации, например, блэкаут.
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