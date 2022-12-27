Во Львове назвали дату возобновления учебного процесса в школах

Второй учебный семестр во Львове планируется в офлайн-формате. Большинство школ возобновят обучение в 20-х числах января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Львовского горсовета.

"Большинство школ Львовской городской территориальной общины будут выходить на обучение в 20-х числах января. Мы планируем полноценное обучение в школах. Если в учебных заведениях будет отопление, будет светло, то и будет возможность учиться", - заявил р уководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк.

Он отметил, что офлайн-обучение планируется, однако власти не могут предусмотреть какие-либо чрезвычайные ситуации, например, блэкаут.