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Во Львове назвали дату возобновления учебного процесса в школах

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Львов, Вторник 27 декабря 2022 13:34
Во Львове назвали дату возобновления учебного процесса в школах Фото: во Львове назвали дату возобновления учебного процесса в школах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Второй учебный семестр во Львове планируется в офлайн-формате. Большинство школ возобновят обучение в 20-х числах января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Львовского горсовета.

"Большинство школ Львовской городской территориальной общины будут выходить на обучение в 20-х числах января. Мы планируем полноценное обучение в школах. Если в учебных заведениях будет отопление, будет светло, то и будет возможность учиться", - заявил руководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк.

Он отметил, что офлайн-обучение планируется, однако власти не могут предусмотреть какие-либо чрезвычайные ситуации, например, блэкаут.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве хотят внести изменения в оценивание знаний школьников из-за постоянных отключений света и связи.

Когда и сколько будут отдыхать школьники на каникулах в разных областях, читайте в материале РБК-Украина.

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