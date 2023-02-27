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У Львові і Івано-Франківську теж ледь не сталися масові бійки підлітків

Фото: у Львові і Івано-Франківську ледь не сталися масові бійки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Львові та Івано-Франківську поліція завадила підліткам влаштувати масові бійки, пов’язані з російським флешмобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Galka.

Видання пише, що у Івано-Франківську в обід група підлітків бігала центром, шукаючи членів так званої "ПВК "Редан" - молодіжного руху, який був заснований у Росії. Поліція затримала всіх учасників зібрання, їм було від 14 до 17 років.

"Повідомлень щодо якихось протиправних дій до поліції не надходило – щодо порушень громадського порядку чи нанесення тілесних ушкоджень. Хоча акція була саме спрямована на нібито вчинення якихось насильницьких дій", - заявила начальниця відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.

Про затримання групи підлітків повідомляють і у Львові. Там вони зібрались біля ТЦ "Форум", після чого поліція "не їм дала організувати бійку".

"Сьогодні невідомі створили Telegram-канал "ЧВК "Редан" Львів". Його учасники обговорюють поширення наративів такої субкультури серед підлітків у Львові", - написав львів'янин Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, в цей же день по аналогічним причинам затримали підлітків у центрі Харкова.

А потім групу підлітків затримали на Печерську у Києві.

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ЛьвівІвано-Франківськ