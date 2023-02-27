ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові і Івано-Франківську теж ледь не сталися масові бійки підлітків

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 лютого 2023 23:42
У Львові і Івано-Франківську теж ледь не сталися масові бійки підлітків Фото: у Львові і Івано-Франківську ледь не сталися масові бійки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Львові та Івано-Франківську поліція завадила підліткам влаштувати масові бійки, пов’язані з російським флешмобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Galka.

Видання пише, що у Івано-Франківську в обід група підлітків бігала центром, шукаючи членів так званої "ПВК "Редан" - молодіжного руху, який був заснований у Росії. Поліція затримала всіх учасників зібрання, їм було від 14 до 17 років.

"Повідомлень щодо якихось протиправних дій до поліції не надходило – щодо порушень громадського порядку чи нанесення тілесних ушкоджень. Хоча акція була саме спрямована на нібито вчинення якихось насильницьких дій", - заявила начальниця відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.

Про затримання групи підлітків повідомляють і у Львові. Там вони зібрались біля ТЦ "Форум", після чого поліція "не їм дала організувати бійку".

"Сьогодні невідомі створили Telegram-канал "ЧВК "Редан" Львів". Його учасники обговорюють поширення наративів такої субкультури серед підлітків у Львові", - написав львів'янин Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, в цей же день по аналогічним причинам затримали підлітків у центрі Харкова.

А потім групу підлітків затримали на Печерську у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Івано-Франківськ
NEWS
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"