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Во Львове и Ивано-Франковске тоже чуть не произошли массовые потасовки подростков

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 23:42
Во Львове и Ивано-Франковске тоже чуть не произошли массовые потасовки подростков Фото: во Львове и Ивано-Франковске едва не произошли массовые потасовки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во Львове и Ивано-Франковске полиция помешала подросткам устроить массовые потасовки, связанные с российским флешмобом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Galka.

Издание пишет, что в Ивано-Франковске в обед группа подростков бегала по центру, ища членов так называемого "ЧВК "Редан" - молодежного движения, которое было основано в России. Полиция задержала всех участников собрания, им было от 14 до 17 лет.

"Сообщений о каких-либо противоправных действиях в полицию не поступало - о нарушениях общественного порядка или нанесении телесных повреждений. Хотя акция была как раз направлена на якобы совершение каких-то насильственных действий", - заявила начальница отдела ювенальной превенции в Ивано-Франковской области Алла Бойчук.

О задержании группы подростков сообщается и во Львове. Там они собрались возле ТЦ "Форум", после чего полиция "не им дала организовать потасовку".

"Сегодня неизвестные создали Telegram-канал "ЧВК "Редан" Львов". Его участники обсуждают распространение нарративов такой субкультуры среди подростков во Львове", - написал львовянин Игорь Зинкевич.

Напомним, в этот же день по аналогичным причинам задержаны подростки в центре Харькова.

А затем группа подростков была задержана на Печерске в Киеве.

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Львов Ивано-Франковск
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