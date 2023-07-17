У Львові блискавка влучила в трансформатори: можливі перебої з електрикою

У Львові 17 липня під час негоди блискавка влучила в трансформатори, у місті можливі перебої з електроенергією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
За його словами, до цього була інформація про влучання блискавки в будинок, однак вона не підтвердилась. Натомість блискавка влучила в два трансформатори.
"Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють!" - заявив Садовий.
Після зимніх блекаутів ситуація з енергетикою в Україні відновилась, однак через негоду в деяких населених пунктах інколи бувають перебої. Так, 8 липня в Полтавській області через погану погоду без світла залишилось близько 20 населених пунктів.
Водночас, в Міненерго повідомляють, що наступної зими складна ситуація з електроенергією може відновитись.
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