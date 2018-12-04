"Львовгаз Сбыт" прокомментировал запрет разглашать данные потребителей

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Компания не оспаривает те части постановления, которые касаются цены на газ и не затрагивают договоренностей с МВФ

ПСО-поставщик "Львовгаз Сбыт" в Окружном административном суде Киева добился приостановления действия антиконституционных норм, которые касаются разглашения личной информации его клиентов. Подобные требования содержатся в Постановлении Кабмина "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" от 19 октября 2018 года № 867. Компания не оспаривает те части постановления, которые касаются цены на газ и не затрагивают договоренностей с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаз Сбыта".

В связи с незаконностью требований относительно передачи персональных данных в отношении адреса проживания, состава семьи и имущественного положения потребителей газа, которые содержатся в принятом Кабинетом Министров постановлении о ПСО, ООО "Львовгаз Сбыт" подал иск в окружной административный суд города Киева с требованием отменить действия тех норм, которые касаются разглашения личной информации его клиентов

30 ноября 2018 года Окружной административный суд приостановил действие отдельных пунктов указанного постановления в качестве обеспечения административного иска. Она распространяется только на те пункты, которые касаются антиконституционной передачи личных данных потребителей и передачи их третьим сторонам.

"Мы считаем, что постановление Кабмина о ПСО в целом принята в правовом поле кроме норм, которые прямо противоречат законодательству Украины о рынке природного газа и решению Конституционного Суда от 11.10.2018 № 7-р/2018, которым недавно было запрещено Минфина собирать персональные данные, - говорит Наталья Лавриненко, директор ООО "Львовгаз Сбыт”. - В адрес нашего Общества постоянно поступают обращения бытовых потребителей с требованием не передавать их персональные данные Министерству финансов. Поэтому передача персональных данных клиентов операторов ГРС является прямым нарушением норм закона, в связи с чем ООО "Львовгаз Сбыт" просит суд отменить соответствующие нормы Постановления № 867 как такие, что противоречат выводам Коституцийнный суда".

При таких обстоятельствах отдельные пункты Положения о ПСО, утвержденного Постановлением № 867, предусматривающие передачу и использование конфиденциальных данных о личной и семейной жизни физического лица не возможно реализовать из-за отсутствия у Минфина необходимого объема полномочий, и прямого указания Конституции на возможность распространения такой информации исключительно на основании Закона.

“Представьте себе, что мобильные операторы, банки начнут передавать информацию о своих клиентах другим учреждениям - это не является приемлемым", - отметил адвокат Роман Ткаченко из адвокатского объединения "Гарант Групп". – В рамках данного иска не оспариваются пункты постановления Кабмина, которые касаются цены газа, поэтому он не затрагивает ни вопросы цены на газ, ни договоренностей с МВФ".

11 октября 2018 года Конституционный суд в своем решении указал, что права Министерства получать информацию, содержащую персональные данные, противоречат части первой статьи 8, части второй статьи 32 Конституции Украины.

В пресс-службе напомнили, что Постановление Кабмина "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" от 19 октября 2018 г. № 867 принято по согласованию с МВФ и предусматривает установление цены на газ для населения на уровне 8981 грн/тыс. куб. м без учета коэффициента дисконта.