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"Львовгаз Сбыт": потребители могут запастись газом на всю зиму по летней цене

Новости » Энергетика   

Цена газа для такого запаса составит 5 995,53 грн за 1000 куб. м

Впервые потребители газа Львовской области имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб.м, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Львовгаз Сбыта".

Как отмечается, акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц. Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс. куб.м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов "Львовгаз сбыта".

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо. Запас газа можно купить по летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ru или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за купленный запас газа. Для того, чтобы легче определиться с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Львовгаз сбыта" предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать на тот момент. Тем потребителям, кто до 1 апреля 2020 года не использует весь купленный газ, остаток денежных средств будет зачислен на лицевой счет. Эти средства можно будет использовать для дальнейших расчетов за газ, или вернуть по заявлению.

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