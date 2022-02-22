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"Львовгаз Сбыт": бизнес может оплачивать электроэнергию одним счетом

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Львов, Вторник 22 февраля 2022 16:44
"Львовгаз Сбыт": бизнес может оплачивать электроэнергию одним счетом Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Бизнес может платить за услугу по поставке электроэнергии и услугу по ее распределению по одному счету от компании-поставщика.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз Сбыт".

"ООО" Львовгаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", предоставляет возможность клиентам – юридическим лицам сэкономить свое время и упростить ведение бухгалтерии. Теперь вместо оплате двух счетов двум отдельным компаниям (за услугу по поставке электроэнергии и за услугу по распределению электроэнергии) клиент может платить всего один счет, который выставляет персональный менеджер компании-поставщика", - говорится в сообщении.

В компании объясняют, что клиент платит за услугу по распределению в размере тарифа, который устанавливает НКРЭКУ. То есть в том же самом размере, как и при осуществлении оплаты клиентом непосредственно оператору системы распределения (ОСР).

После внедрения новой модели украинского энергорынка деятельность по распределению электроэнергии и деятельность по поставке электроэнергии осуществляют различные юридические лица, каждое из которых имеет лицензию на свой вид деятельности.

"Понимая потребности клиентов в экономии времени и ресурсов, "Львовгаз Сбыт" предоставляет возможность заключить всего один договор с компанией-поставщиком и взаимодействовать по вопросам оплаты за обе услуги (услугу по поставке электроэнергии и за услугу по распределению электроэнергии) только с одним персональным менеджером", - говорится в сообщении.

При этом, как за услугу по поставке электроэнергии так и за услугу по распределению электроэнергии клиент может платить согласно выбранного им графика. Для клиентов "Львовгаз Сбыт" это три варианта на выбор:

  • предварительная оплата;
  • подекадная оплата;
  • наложенный платеж.

"Если клиент выбрал предоплату, то до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, он получает и платит единый счет за поставки и распределение. В случае подекадной оплаты клиент платит счет 5, 15 и 25 числа месяца поставки, в случае наложенного платежа – до 10 числа месяца следующего за месяцем поставки", - говорится в сообщении.

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