"Львовгаз" открыл четвертый Центр обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (пресс-служба "Львовгаза")

Подобные ЦОКи уже есть во Львове, Самборе и Червонограде

Вчера, 28 ноября, состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов АО "Львовгаз" в одном из районных отделений – Стрые. Теперь качество сервиса смогут оценить около 80 тыс. потребителей газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Открытие ЦОК в Стрые является очередным этапом реализации комплексной программы "Львовгаза" по развитию клиентского сервиса. Теперь более 40 услуг газовой компании можно получить в одном помещении. Кроме консультаций относительно расчетов, физические и юридические лица имеют возможность подать заявление на смену собственника, заключения договоров, а также решить все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов", - говорится в сообщении.

В зале работает администратор, который первым встречает клиентов. Он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. По словам пресс-службы, такое перераспределение клиентских потоков позволяет избежать очередей и сэкономить время потребителей газа.

Также в пресс-службе отметили, что современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет позволяют клиентам во время ожидания самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента", ознакомиться и освоить другие дистанционные сервисы компании.

"Качественный и быстрый сервис – это наши основные приоритеты в работе с клиентами. Именно такие Центры обслуживания клиентов позволяют ускорить обмен информацией с потребителями газа, создают комфортные условия, а также способствует налаживанию диалога между потребителями газа и нашими специалистами", - отметил председатель правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович.

Это уже четвертый Центр обслуживания в Львовской области, который оформлен по современным европейским стандартам. Подобные ЦОКи уже есть во Львове, Самборе и Червонограде.