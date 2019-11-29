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"Львівгаз" відкрив четвертий Центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     29.11.2019 - 17:48
"Львівгаз" відкрив четвертий Центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (прес-служба "Львівгазу")

Подібні ЦОКи вже є у Львові, Самборі та Червонограді

Вчора, 28 листопада, відбулось відкриття нового Центру обслуговування клієнтів АТ "Львівгаз" в одному із районних відділень – Стрию. Відтепер якість сервісу зможуть оцінити близько 80 тис. споживачів газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відкриття ЦОК у Стрию є черговим етапом реалізації комплексної програми "Львівгазу" з розвитку клієнтського сервісу. Тепер понад 40 послуг газової компанії можна отримати в одному приміщенні. Окрім консультацій щодо розрахунків, фізичні та юридичні особи мають можливість подати заяву на зміну власника, заключення договорів, а також вирішити всі питання технічного характеру - замовити газифікацію помешкання, техобслуговування або ремонт газових приладів", - йдеться у повідомленні.

В залі працює адміністратор, котрий першим зустрічає клієнтів. Він допомагає у з’ясуванні питань, котрі не потребують детального вивчення стану особового рахунку, а у разі потреби, спрямовує споживача до профільного фахівця. За словами прес-служби, такий перерозподіл клієнтських потоків дозволяє уникнути черг та зекономити час споживачів газу.

Також у прес-службі зазначили, що сучасна комп’ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет дозволяють клієнтам під час очікування самостійно зареєструвати "Особистий кабінет" на моніторі "тонкого клієнта", ознайомитися та опанувати інші дистанційні сервіси компанії.

"Якісний та швидкий сервіс – це наші основні пріорітети у роботі з клієнтами. Саме такі Центри обслуговування клієнтів дають змогу пришвидшити обмін інформацією із споживачами газу, створюють комфортні умови, а також сприяє налагодженню діалогу між споживачами газу та нашими фахівцями", - наголосив голова правління АТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

Це вже четвертий Центр обслуговування у Львівській області, який оформлений за сучасними європейськими стандартами. Подібні ЦОКи вже є у Львові, Самборі та Червонограді.

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