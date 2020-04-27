"Львовгаз" обнаружил кражу газа спиртзаводом

Вузловский спиртзавод Львовской области осуществлял незаконный отбор газа. Факт кражи газа обнаружили работники службы экономической безопасности АО "Львовгаз". Как выяснилось, на предприятии сорвали пломбы на кранах и использовали газ по обходной линии. Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаза".

"23 апреля на Вузловском спиртзаводе Львовской области специалисты службы экономической безопасности "Львовгаза" выявили факт кражи газа. На предприятии прибегли к срыву пломб газораспределительной компании на защелках на входе на производство. Природный газ потребляли по запасной линии в обход основного счетчика газа. Злоумышленники также вывели из строя узел учета на обходной линии. В такой способ на Вузловском спиртзаводе осуществлявших безучетное использование природного газа", - говорится в сообщении.

По обращению "Львовгаза" в Радеховском отделе Нацполіції Львовской области открыли уголовное производство.

"Факт безучетного потребления топлива квалифицируется как несанкционированный отбор природного газа с газораспределительных систем (воровство газа). Далее мы исчислим неучтенные объемы газа, которые употребил спиртзавод, после чего начислим штрафные санкции. Кроме того, за подобные нарушения предусмотрена еще и уголовная ответственность", - отмечает директор по безопасности АО "Львовгаз" Владимир Бойко.

В пресс-службе отметили, что во время осмотра места происшествия было обнаружено и изъяты вещественные доказательства – сорваны пломбы оператора ГРС и счетчик газа для проведения дальнейших экспертных исследований. По данному факту продолжаются следственные действия. Плановая проверка счетчика на Вузлівському спиртзаводе проводилась 1 апреля 2020 года.

"С начала года работниками безопасности "Львовгаза" выявлено 146 правонарушений с несанкціованого отбора газа, из них 19 врезок в газовые сети и 127 вмешательств в работу счетчиков газа. Как результат недобросовестным потребителям произведено доначисление на сумму 8,4 млн гривен, из них уже оплатили компании 4 млн гривен", - говорится в сообщении.