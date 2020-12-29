"Львовгаз": новообразованные ОТО до сих пор не заключили договоры с компанией

Газовый вентиль (104.ua)

1 января 2021 года утратят силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов Львовской области. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договоры АО "Львовгаз". Это ставит под угрозу поставки газа в бюджетных учреждений в новом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаза".

"По состоянию на 28 декабря АО "Львовгаз" через информационную платформу Оператора ГТС получил уведомление на отключение 264 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием договоров на поставки газа на эти объекты с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" ими внесены порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины

"В начале 2021 года произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Львовской области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы будут прекращены как юридические лица. Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставки газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц",- поясняют в АО "Львовгаз".

АО "Львовгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае не заключения вовремя соответствующих договоров.

Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, которые не будут иметь договора на распределение газа и не будут закреплены за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

"Чтобы избежать подобной ситуации АО "Львовгаз" обратилось с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям. Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включения бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика, - говорится в сообщении.