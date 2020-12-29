"Львівгаз": новостворені ОТГ досі не уклали договори з компанією

Газовий вентиль (104.ua)

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад Львівської області. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з АТ "Львівгаз". Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ в новому році.

Про це повідомляє прес-служба "Львівгазу".

"Станом на 28 грудня АТ "Львівгаз" через інформаційну платформу Оператора ГТС отримало повідомлення на відключення 264 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю угод на постачання газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ситуація виникла у зв’язку з тим, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ними внесено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України

"На початку 2021 року відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області. Низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи будуть припинені як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень",- пояснюють у АТ "Львівгаз".

АТ "Львівгаз" з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення вчасно відповідних договорів.

Відповідно до положень Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником, мають самостійно припинити споживання газу.

"Щоб запобігти подібній ситуації АТ "Львівгаз" звернулося з офіційними листами до прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника, - йдеться у повідомленні.