Во Львове завершили реконструкцию бассейна олимпийского стандарта для детей

Бассейн был построен еще в 1989 году и долгое время пребывал в неудовлетворительном состоянии. Три года назад начали реконструкцию, но завершить ее удалось только сейчас, благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Стоимость реконструкции составила 26,9 млн гривен, из которых 15,6 млн поступило из государственного бюджета. В ходе реконструкции утеплили фасад, заменили двери и окна, отремонтировали крышу и стены, заменили коммуникации.

"Реализация проекта создаст условия для проведения тренировочных занятий 150 воспитанников ДЮСШ, а также позволит проводить спортивные соревнования по водным видам спорта местного, районного, областного, государственного уровней. Дети должны расти не только образованными, но и физически здоровыми", - прокомментировал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Кроме бассейна, где будут обучать плаванию детей, также будет действовать бассейн для взрослых с 25-метровыми дорожками.