Во Львове запретили работу ночных клубов

Во Львове местные власти запретили работу ночных развлекательных заведений. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в городе.

Об этом говорится в решении городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19 на территории г. Львов, г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудне", - говорится в решении комиссии.

Напомним, карантин во Львове для кафе, баров и ресторанов ослабили 24 июня. Городские власти разрешили работать залам ресторанов и кафе при условии, если в помещении будет не более 10 человек. Также в рестораны можно ходить в масках, а на входе посетителям должны измерять температуру.

Отметим, в последнее время Львовская область одна из лидеров по количеству новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки выявили более 150 новых больных.

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