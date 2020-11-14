Во Львове запретили концерт в ночном клубе из-за карантина

Фото ночной клуб (npu.gov.ua)

Сообщение о концерте полицейские нашли в соцсетях

Полиция Львова в пятницу, 13 ноября, прекратила концерт в одном из львовских ночных клубов, который происходит с нарушением противоэпидемических мероприятий. Сообщение о нарушениях полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).

Обнаружив правонарушение, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 28 до 140 тысяч гривен).

"Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведений общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не допускается работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.