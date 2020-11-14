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У Львові заборонили концерт в нічному клубі через карантин

Субота 14 листопада 2020 09:08
У Львові заборонили концерт в нічному клубі через карантин
Фото ночной клуб (npu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Повідомлення про концерт поліцейські знайшли у соцмережах

Поліція Львова у п'ятницю, 13 листопада, припинила концерт в одному з львівських нічних клубів, який відбувається з порушенням протиепідемічних заходів. Повідомлення про порушення поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За даними поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).

Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт. На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання - штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 28 до 140 тисяч гривень).

"Правоохоронці вкотре закликають громадян та керівників суб’єктів господарської діяльності суворо дотримуватись карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладів громадського харчування, салонах краси і спортзалам. Також не допускається робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.

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Новини України Суспільство карантинЛьвівконцерт

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