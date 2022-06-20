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Во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП

Фото: во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Артур Родивилов

В жилом массиве Львова Сыхове произошел пожар в деревянной церкви УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что 19 июня в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Антоненко-Давыдовича в деревянной церкви.

Спасатели сообщают, что пожар был потушен в 23:30. По их данным, пострадавших в результате возгорания нет.

В соцсетях местные жители сообщили, что на стенах этого храма писали, что это "дом Путина".

В конце мая УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ та решила внести изменения в свой устав.

В Православную церковь Украины из РПЦ за 100 дней полномасштабного вторжения России перешли уже более 600 общин.

Больше о ситуации вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине".

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ЛьвовУПЦ МП