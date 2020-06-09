Во Львове задержали воров, похитивших у предпринимателя 4,5 млн гривен

Во Львове правоохранители задержали двух злоумышленников, которые похитили у местного предпринимателя 4,5 миллиона гривен. Очевидцы слышали выстрелы в районе, где были задержаны воры.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и местное СМИ "Варта-1".

По данным ведомства, злоумышленники напали на предпринимателя в микрорайоне "Сыхов" и забрали у него сумку с деньгами. При себе мужчина имел 4,5 млн гривен. Злоумышленников задержали вскоре после совершения преступления.

Отмечается, что нападавшие являются местными жителями, один из них уже имеет судимость за тяжкое преступление. Преступники пытались скрыться от правоохранителей и оказывали сопротивление.

По данным местных жителей, в районе, где задержали злоумышленников, были слышны выстрелы, а также видели людей в военной форме. Очевидцы говорят, что рядом с местом задержания гуляли дети.

Действия нападавших квалифицировали по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой.

Напомним, недавно в Николаеве произошла стрельба на остановке общественного транспорта, в результате которой несколько человек получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что на рынке "7-й километр" в Одессе неизвестные со стрельбой устроили погром магазина тканей.