ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове задержали воров, похитивших у предпринимателя 4,5 млн гривен

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 20:02
Во Львове задержали воров, похитивших у предпринимателя 4,5 млн гривен
Фото: задержание воров (mvs.gov.ua)

Очевидцы слышали стрельбу

Во Львове правоохранители задержали двух злоумышленников, которые похитили у местного предпринимателя 4,5 миллиона гривен. Очевидцы слышали выстрелы в районе, где были задержаны воры.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и местное СМИ "Варта-1".

По данным ведомства, злоумышленники напали на предпринимателя в микрорайоне "Сыхов" и забрали у него сумку с деньгами. При себе мужчина имел 4,5 млн гривен. Злоумышленников задержали вскоре после совершения преступления.

Отмечается, что нападавшие являются местными жителями, один из них уже имеет судимость за тяжкое преступление. Преступники пытались скрыться от правоохранителей и оказывали сопротивление.

По данным местных жителей, в районе, где задержали злоумышленников, были слышны выстрелы, а также видели людей в военной форме. Очевидцы говорят, что рядом с местом задержания гуляли дети.

Действия нападавших квалифицировали по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой.

Напомним, недавно в Николаеве произошла стрельба на остановке общественного транспорта, в результате которой несколько человек получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что на рынке "7-й километр" в Одессе неизвестные со стрельбой устроили погром магазина тканей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЛьвовСтрельбакража
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь