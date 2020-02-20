Во Львове со стрельбой похитили мужчину

Во Львове 20 февраля со стрельбой похитили мужчину, правоохранители задержали злоумышленников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщается, что сегодня в 17:17 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник легковушки Chevrolet и в сопровождении внедорожника BMW поехали в неизвестном направлении.

“К розыску и задержанию нападавших были задействованы оперативники уголовного розыска, бойцы батальона специального назначения, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовской области и патрульные полицейские. Злоумышленников, сбежавших в BMW, патрульные полицейские задержали на улице Симоненко, а Chevrolet - на Навроцкого. Из багажника легковушки правоохранители освободили похищенного”, - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных. По факту следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификации - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе 20 февраля на остановке общественного транспорта произошла стрельба. Сообщается, что правоохранители проводят расследование по факту стрельбы в Приморском районе Одессы.