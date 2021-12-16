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Во Львове из-за сильного тумана отменяют и задерживают рейсы

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Четверг 16 декабря 2021 14:30
Во Львове из-за сильного тумана отменяют и задерживают рейсы Фото: Во Львове из-за сильного тумана отменяют и задерживают рейсы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 декабря, Львов накрыл густой туман. В связи с этим международный аэропорт "Львов" задерживает и отменяет рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аэропорта "Львов" в Facebook.

В то же время часть рейсов были перенаправлены в аэропорт "Борисполь". В частности, рейс авиакомпании Ryanair 3121 Львов-Краков.

При этом рейс 3280 авиакомпании Ryanair Рига - Львов вернулся обратно в Ригу, а рейс RYR3279 Львов - Рига был отменен.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" из Риги будут доставлены автобусом во Львов.

В то же время рейс 3448 Марса - Алам - Львов улетел на запасной аэродром в "Борисполь".

"Рейсы авиакомпании Роза Ветров Киев - Львов; Львов - Киев 161/162 будут объединены рейсами 163/164, для их перевозки авиакомпания привлечет больший самолет - Airbus 321. Планируемый вылет во Львов в 16.45, а вылет из Львова в Киев в 17.35", - говорится в сообщении.

Также был отменен рейс авиакомпании LOT 765/766 Варшава - Львов.

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