ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові через сильний туман скасовують і затримують рейси

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 14:30
У Львові через сильний туман скасовують і затримують рейси Фото: у Львові через сильний туман скасовують і затримують рейси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 грудня, Львів накрив густий туман. У зв'язку з цим Міжнародний аеропорт "Львів" затримує і скасовує рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аеропорту "Львів" в Facebook.

В той самий час частина рейсів були перенаправлені в аеропорт "Бориспіль". Зокрема, рейс авіакомпанії Ryanair 3121 Львів-Краків.

При цьому рейс 3280 авіакомпанії Ryanair Рига-Львів повернувся назад в Ригу, а рейс RYR3279 Львів-Рига був скасований.

У прес-службі аеропорту повідомили, що всі пасажири, які прибули в "Бориспіль" з Риги будуть доставлені автобусом до Львова.

Разом з тим рейс 3448 Марса - Алам - Львів полетів на запасний аеродром в "Бориспіль".

"Рейси авіакомпанії Роза Вітрів Київ-Львів; Львів - Київ 161/162 будуть об'єднані рейсами 163/164, для їх перевезення авіакомпанія залучить більший літак - Airbus 321. Планований виліт до Львова о 16.45, а виліт зі Львова до Києва о 17.35", - йдеться в повідомленні.

Також був скасований рейс авіакомпанії LOT 765/766 Варшава - Львів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Авіасполучення
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше