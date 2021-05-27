UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львове с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте до 10 гривен

Автор: РБК-Украина

Во Львове вступило в силу поднятие стоимости проезда в общественном транспорте. Он теперь стоит 10 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В горсовете объяснили, что дискуссии о повышении стоимости проезда продолжаются с марта.

Согласно расчетам перевозчиков экономическая стоимость проезда в автобусах составляет 14 грн 60 коп, и 12 грн 40 коп - для электротранспорта.

"Однако, учитывая возможности жителей, приняли компромиссное решение - 10 грн", - говорится в сообщении.

При этом стоимость проезда в электротранспорте (троллейбусах и трамваях) будет зависеть от способа приобретения: у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн, через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay - 8,50 грн.

Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте - 6-7 гривен.

РБК-Украина писало, что решение о повышении стоимости проезда во Львове было принято 21 мая.

Напомним, ранее появились слухи о возможном повышение стоимости проезда в киевском метро. Говорили о подорожании до 10-12 гривен за поездку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Львовтранспорт