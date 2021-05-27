Во Львове с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте до 10 гривен

Во Львове вступило в силу поднятие стоимости проезда в общественном транспорте . Он теперь стоит 10 гривен.

В горсовете объяснили, что дискуссии о повышении стоимости проезда продолжаются с марта.

Согласно расчетам перевозчиков экономическая стоимость проезда в автобусах составляет 14 грн 60 коп, и 12 грн 40 коп - для электротранспорта.

"Однако, учитывая возможности жителей, приняли компромиссное решение - 10 грн", - говорится в сообщении.

При этом стоимость проезда в электротранспорте (троллейбусах и трамваях) будет зависеть от способа приобретения: у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн, через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay - 8,50 грн.

Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте - 6-7 гривен.