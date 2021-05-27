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У Львові відсьогодні подорожчав проїзд у громадському транспорті до 10 гривень

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Четвер 27 травня 2021 09:28
У Львові відсьогодні подорожчав проїзд у громадському транспорті до 10 гривень Фото: проїзд у транспорті Львова подорожчав до 10 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Львові набуло чинності підняття вартості проїзду у громадському транспорті. Він тепер коштує 10 гривень.

Про це повідомили у прес-службі міськради.

У міськраді пояснили, що дискусії про підвищення вартості проїзду тривають з березня.

Згідно з розрахунками перевізників економічна вартість проїзду в автобусах становить 14 грн 60 коп, і 12 грн 40 коп - для електротранспорту.

"Однак, враховуючи можливості мешканців, прийняли компромісне рішення - 10 грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому вартість проїзду в електротранспорті (тролейбусах та трамваях) буде залежати від способу придбання: у водія коштуватиме 10 грн, у кіоску - 9 грн, через QR-коди, SMS, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay - 8,50 грн.

Раніше проїзд у маршрутках коштував 7 гривень, а у електротранспорті - 6-7 гривень.

РБК-Україна писало, що рішення про підвищення вартості проїзду у Львові було прийняте 21 травня.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки про можливе підвищення вартості проїзду в київському метро. Говорили про подорожчання до 10-12 гривень за поїздку.

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