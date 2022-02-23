Во Львове проведут учебный запуск сирен оповещения

В среду, 23 февраля, во Львове состоится учебный запуск сирен оповещения. Его проведут вместе с патрульной полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Львовский городской совет .

Учебный запуск сирен проведут с 11:00 до 12:00. Отмечается, что по городу будут ездить автомобили патрульной полиции, из которых будут звучать уведомления.

В горсовете уточнили, что такие оповестительные методы будут использовать только в случае экстренных ситуаций.

"Уважаемые львовяне! Львовский городской совет проводит учебное уведомление. Обратите внимание: если не будет работать связь, интернет, телевидение и радио, жителей города будут сообщать через громкоговорители патрульной полиции, оперативных и коммунальных служб", - говорится в сообщении.