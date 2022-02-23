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У Львові проведуть навчальний запуск сирен оповіщення

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Львів, Середа 23 лютого 2022 11:04
У Львові проведуть навчальний запуск сирен оповіщення Фото: у Львові перевірять оповісні системи (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У середу, 23 лютого, у Львові відбудеться навчальний запуск сирен оповіщення. Його проведуть разом з патрульною поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Львівська міська рада.

Навчальний запуск сирен проведуть з 11:00 до 12:00. Зазначається, що містом їздитимуть автомобілі патрульної поліції, з яких лунатимуть повідомлення.

У міськраді уточнили, що такі сповісні методи будуть використовувати тільки в разі екстрених ситуацій.

"Шановні львів'яни! Львівська міська рада проводить навчальний захід. Зверніть увагу: якщо не буде працювати зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, жителів міста будуть повідомляти через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві також планували провести перевірку оповісних систем, проте її так і не затвердили.

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