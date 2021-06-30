Во Львове прошла мощная буря: деревья повалены, улицы обесточены 

Сильный ливень и шквал во второй раз нанес Львову значительный ущерб. Местные жители жалуются на обесточивание улиц, побитые автомобили и поваленные деревья.
Об этом пишет местное издание Varta1.
Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт. В результате непогоды были обесточены районы:
В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:
Фото: поваленные деревья во Львове в результате непогоды (Varta1)
Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.