Во Львове предлагают поднять стоимость проезда в маршрутках до 8 гривен

Фото: маршрутки во Львове (facebook.com/lvivukr)

Тариф обусловлен ростом цен на горючее, заработной платы и цен на запасные части

Управления транспорта Львовского горсовета предлагает поднять стоимость проезда в городских автобусах до 8 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект решения, который опубликован на официальном сайте горсовета.

Сообщается, что рассмотрев письма всех перевозчиков, городское управление транспорта выносит на рассмотрение исполнительного комитета новый тариф за проезд - 8 гривен. Такой тариф обусловлен ростом цен на горючее, заработной платы и цен на запасные части.

"Согласно расчетным расходам на примере Львовского коммунального АТП-1 стоимость перевозки одного пассажира составляет в среднем 8,21 гривны. По другим предприятиям расчет тарифа колеблется: "Фиакр-Львов" - 8,51 гривны; "Успех БМ" - 8,10 гривны; "Мера и К" - 8,45 гривны; "Львовское АТП 14630" - 8,31 гривны. В проекте тарифа применен уровень прибыли для частных предприятий 15%", - говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Напомним, в Киеве проезд в метрополитене с 14 июля подорожал до 8 гривен за поездку. Проезд из Киева в аэропорт "Борисполь" подорожал до 100 гривен.