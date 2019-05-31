Во Львове построен завод по производству современного газового оборудования

19 газораспределительных компаний, которые работают под брендом Региональной газовой компании, запустили в работу крупнейший в Украине завод по производству современных ШГРП ( шкафных газорегуляторных пунктов). Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Новое производство RGC Production размещено во Львове, и нацелено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе – выход на международные рынки", - говорится в сообщении.

Фото РГК

По словам пресс-службы, в ближайшие годы в Украине необходимо заменить почти 20 тыс. ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации. Это оборудование необходимо для регулирования и поддержание стабильного давления природного газа в распределительных сетях, что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения и бесперебойную доставку газа каждому потребителю.

"Качество и технические характеристики регуляторных пунктов от украинских поставщиков нас не устраивали. Стоимость же импортного оборудования очень высока. Поэтому появилась идея наладить производство надежных и современных ШГРП собственными силами", - сказал руководитель проекта RGC Production Александр Волович.

Фото РГК

В пресс-службе отметили, что весь комплекс работ по созданию нового автоматизированного завода во Львове – от идеи до первой продукции – занял всего 6 месяцев.

"Ядром нового завода стали роботизированные сварочные комплексы. На начальном этапе для сборки ШГРП используют до 50% импортных комплектующих. В дальнейшем запланирован рост локализации производства по мере наладки производства отечественных аналогов. Выход завода RGC Production на проектную мощность – 900 единиц в год – запланирован на осень 2019 года. Вчера, 30 мая, первая партия ШГРП в количестве 8 шт. сошла с конвейера", - говорится в сообщении.