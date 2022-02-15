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Во Львове подписали меморандум о восстановлении евроколеи до Польши

Автор: Наталия Гурковская

Официальный меморандум по возобновлению евроколеии между станцией Рава-Русская и госграницей с Польшей был подписан во вторник, 15 февраля, во Львовской областной госадминистрации. Свои подписи под документом поставили глава Львовской ОГА Максим Козицкий, члены правления Укрзализныци и главы Рава-Русской и Добросинско-Магеровской громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Максима Козицкого.

Новую евроколею планируют создать в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка".

"Общий проект предполагает строительство евроколеи между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должна стать прокладка нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей. Инициатива принадлежит нам, Львовщине, начать планируем уже - с изготовления ПСД за средства громад и области. Это будет стоить 4 млн грн", - отмечает глава ОГА.

Евроколея, по словам Козицкого, означает объединение качественными пассажирскими перевозками двух европейских столиц. Результатом этого должно стать повышение пассажиропотока, увеличение дипломатических, предпринимательских контактов и туризма.

Ранее глава Львовской ОГА сообщал, что восстановить 8 км евроколеи от Равы-Русской до границы планируется за два года.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал запуск скоростного сообщения между Киевом и Варшавой среди ключевых проектов масштабной модернизации Укрзализныци в рамках этой программы президента Владимира Зеленского.

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Большая стройка