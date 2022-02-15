Во Львове подписали меморандум о восстановлении евроколеи до Польши

Новую евроколею планируют создать в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка".

"Общий проект предполагает строительство евроколеи между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должна стать прокладка нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей. Инициатива принадлежит нам, Львовщине, начать планируем уже - с изготовления ПСД за средства громад и области. Это будет стоить 4 млн грн", - отмечает глава ОГА.

Евроколея, по словам Козицкого, означает объединение качественными пассажирскими перевозками двух европейских столиц. Результатом этого должно стать повышение пассажиропотока, увеличение дипломатических, предпринимательских контактов и туризма.

Ранее глава Львовской ОГА сообщал, что восстановить 8 км евроколеи от Равы-Русской до границы планируется за два года.