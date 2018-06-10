Во Львове патрульные совершили наезд на пешехода

В результате ДТП 48-летний мужчина получил ушибы и ссадины

Во Львове в воскресенье, 10 июня, около 15:00 на ул. Студенческой, 2 автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

"ДТП с пострадавшими. Автомобиль полиции совершил наезд на пешехода. В результате происшествия, мужчина 1970 г. р. получил ушибы и ссадины. Медики настояли остаться хотя бы на день в медицинском учреждении пострадавшему. Оформляют ДТП следователи прокуратуры, мы также проведем служебное расследование", - сообщила Рыбий.

Напомним, 31 мая в Киеве автомобиль сбил ребенка, мальчика госпитализировали.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего. Впоследствии в Администрации президента опровергли информацию о том, что машина была частью кортежа Порошенко.

1 июня стало известно, что у мальчика переломы костей черепа, переломы обеих ног и ключицы, ушиб легких и печени.