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Інтерв'ю

У Львові патрульні вчинили наїзд на пішохода

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 18:45
Фото: ДТП у Львові (facebook.com/Marta Hryshko)
Фото: ДТП у Львові (facebook.com/Marta Hryshko)

Внаслідок ДТП 48-річний чоловік отримав забої та садна

У Львові у неділю, 10 червня, близько 15:00 на вул. Студентській, 2 автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на пішохода. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

"ДТП з потерпілими. Автомобіль поліції здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок події, чоловік 1970 р.н. отримав забої та садна. Медики наполягли залишитися хоча б на день у медичному закладі потерпілому. Оформляють ДТП слідчі прокуратури, ми проведемо також службове розслідування", - повідомила Рибій.

Нагадаємо, 31 травня в Києві автомобіль збив дитину, хлопчика госпіталізували.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця. Згодом в Адміністрації президента спростували інформацію про те, що машина була частиною кортежу Порошенка.

1 червня стало відомо, що у хлопчика переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки.

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Теги публікації: Львів, патрульная служба, сбили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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