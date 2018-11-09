У Львові обмежують використання поліетиленових пакетів у  крамницях

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У місті є десятки фірм, які пропонують альтернативне поліетилену пакування

Великі торгівельні мережі, окрім поліетиленових пакетів, мусять пропонувати покупцям альтернативне пакування з паперу чи тару багаторазового використання. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 9 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, попередньо міські чиновники спілкувались із власниками маркетів.

За їхніми словами, у Львові є десятки фірм, які пропонують альтернативне поліетилену пакування.

"Це світова практика - відмовлятись від поліетиленових пакетів. І вже сьогодні у супермаркетах поруч із ними є багаторазові торбини чи паперові. Тому вибір за клієнтом. Ми пропонуємо поетапний перехід і відмову від поліетиленових пакетів. У першу чергу, зараз пропонуватимуть покупцям обирати, у що запакувати товар. Це для того, щоб розвивати культуру", - зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

РБК-Україна в матеріалі: "Сміттєва справа: як Київ планує відмовлятися від використання поліетиленових пакетів" писало, що найближчі кілька місяців буде обговорюватися план Мінприроди щодо управління відходами.

Для початку у столиці пропонують роздрібним мережам продавати покупцям замість звичайних поліетиленових пакетів паперові пакети або пакети з біорозкладаного пластику.

Директор з питань співпраці з органами державної влади та зв'язків з громадськістю оптового рітейлера METRO Cash&Carry Ukraine Олеся Оленицька повідомила РБК-Україна, що в мережі готові до виконання рекомендацій Київради. За її словами, компанія вже пропонує покупцям біорозкладані пакети і сумки багаторазового використання.