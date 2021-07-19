Во Львове обрушилась часть дома, есть жертва

В понедельник, 19 июля, во Львове обрушилась стена нежилого дома. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В 16:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на улице Русская, 8 произошло разрушение стены нежилого дома.
На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения Львова, которые проводили разбор разрушенных конструкций.