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Во Львове начали проводить ИФА-тестирование

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 10:44
Во Львове начали проводить ИФА-тестирование
Фото: врач (РБК-Украина)

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека

Во Львове начали проводить иммуноферментный анализ, который делается для выявления антител к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам больницы скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в Facebook.

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом.

"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавируса", - сообщил Садовой.

Отмечается, что аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.

Напомним, в Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела.

РБК-Украина писало, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения планирует внедрить массовое тестирование на антитела.

Отметим, в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Львовтестирование
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