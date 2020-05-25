Во Львове начали проводить ИФА-тестирование

Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека
Во Львове начали проводить иммуноферментный анализ, который делается для выявления антител к коронавирусу. Первые ИФА-тесты уже делают медработникам больницы скорой помощи.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в Facebook.
Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом.
"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавируса", - сообщил Садовой.
Отмечается, что аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.
Напомним, в Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела.
РБК-Украина писало, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения планирует внедрить массовое тестирование на антитела.
Отметим, в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом.
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Автор: Анастасия Рокитна