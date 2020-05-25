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У Львові почали проводити ІФА-тестування

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 10:44
У Львові почали проводити ІФА-тестування
Фото: лікар (РБК-Україна)

Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини

У Львові почали проводити імуноферментний аналіз, який робиться для виявлення антитіл до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомив мер Андрій Садовий в Facebook.

Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини і дізнатися, чи хворіла людина коронавірусом.

"У Львові почали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу", - повідомив Садовий.

Наголошується, що апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень і поліклінік.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антитіла.

РБК-Україна писало, що у рамках боротьби з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я планує запровадити масове тестування на антитіла.

Зазначимо, в Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Львівтестирование
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