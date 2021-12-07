В Киеве в пожаре сгорел шиномонтаж, огонь охватил кафе

6 декабря в Киеве произошел пожар в здании шиномонтажа. Огонь перекинулся на кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве в Facebook .

Инцидент произошел в 21:55 по адресу улица Радужная, 27-Б в Днепровском районе столицы. Спасателям сообщили о масштабном пожаре.

Бойцы ГСЧС оперативно выехали на место. Они установили, что горело одноэтажное здание шиномонтажа. Огонь также распространился на кафе. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения.

В 22:32 пожар был локализован и в 22:44 - ликвидирован. В результате инцидента огнем было повреждено шиномонтажное оборудование, личные вещи, мебель, шины на площади 10 кв.м, закопчены стены и потолок, сгорела кровля на площади 120 кв.м.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

На месте работали 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Отмечают, что в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина ЧП будет установлена ​​правоохранительными огранами.