Во Львове в магазине произошел взрыв

Пострадавших нет

В субботу, 16 июня, во Львове в магазине на улице Широкой произошел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 16 июня, в полицию поступила информация о том, что около 13.00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции предварительно установили, что незначительное задымление и резкий химический запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола. Пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, в Харькове полиция за сутки обнаружила несколько гранат в разных районах города.