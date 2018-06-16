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Во Львове в магазине произошел взрыв

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 17:35
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Пострадавших нет

В субботу, 16 июня, во Львове в магазине на улице Широкой произошел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 16 июня, в полицию поступила информация о том, что около 13.00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции предварительно установили, что незначительное задымление и резкий химический запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола. Пострадавших в результате взрыва нет.

Напомним, в Харькове полиция за сутки обнаружила несколько гранат в разных районах города.

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Теги публикации: Львов, Львов, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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