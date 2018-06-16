У Львові у магазині відбувся вибух

Постраждалих немає

У субботу, 16 червня, у Львові у магазині на вулиці Широкій стався вибух. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 16 червня, до поліції надійшла інформація про те, що близько 13.00 в один з магазинів на вулиці Широкій невідомий чоловік кинув пакунок, після чого стався вибух і утворилося задимлення. На місці події працюють експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - сказано у повідомленні.

Співробітники поліції попередньо встановили, що незначне задимлення та різкий хімічний запах в магазині спричинив вибухопакет для страйкболу. Постраждалих у результаті вибуху немає.

Нагадаємо, у Харкові поліція за добу виявила кілька гранат у різних районах міста.