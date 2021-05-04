Во Львове горела гостиница. Посетителей эвакуировали, обошлось без жертв

Сообщается, что утром поступило сообщение о пожаре в отеле на улице Коперника. Возгорание возникло в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания гостиницы. Из помещений администрация эвакуировала 10 посетителей. Через час после звонка пожар локализовали, еще через 20 минут полностью потушили.

"В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 60 квадратных метров, коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 квадратных метров, повреждены потолок и стены на площади 45 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Травмированных в результате пожара нет. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Отметим, согласно опубликованному видео, горела гостиница "Джем", которая находится на улице Коперника, 18.