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Во Львове горела гостиница. Посетителей эвакуировали, обошлось без жертв

Автор: РБК-Украина

Во Львове утром 4 мая загорелась гостиница, администрация эвакуировала всех посетителей. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Сообщается, что утром поступило сообщение о пожаре в отеле на улице Коперника. Возгорание возникло в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания гостиницы. Из помещений администрация эвакуировала 10 посетителей. Через час после звонка пожар локализовали, еще через 20 минут полностью потушили.

"В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 60 квадратных метров, коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 квадратных метров, повреждены потолок и стены на площади 45 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Травмированных в результате пожара нет. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Отметим, согласно опубликованному видео, горела гостиница "Джем", которая находится на улице Коперника, 18.

Напомним, в конце апреля в центре Риги загорелся хостел, в результате пожара погибли восемь человек, еще девять пострадали.

До этого в январе 2021 года в Одессе в результате пожара в гостинице погибли два человека.

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