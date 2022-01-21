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Во Львове эвакуируют учеников всех школ из-за сообщения о минировании

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 января во Львове сообщили о минировании всех школ города. Сейчас проводится эвакуация учеников и учителей из учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светлану Добровольскую, которую цитирует "Львовский портал".

"Так, утром 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ во Львове", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, на места уже выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники других спецслужб.

"Из школ эвакуируют учеников и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и прилегающие территории", - рассказала Светлана Добровольская.

Напомним, сегодня в Киеве также поступило сообщение о минировании всех школ города.

Добавим, в СБУ рассказали, что большинство сообщений о минировании поступают из ОРДЛО и постсоветских стран.

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Львов