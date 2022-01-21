Во Львове эвакуируют учеников всех школ из-за сообщения о минировании

"Так, утром 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ во Львове", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, на места уже выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники других спецслужб.

"Из школ эвакуируют учеников и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и прилегающие территории", - рассказала Светлана Добровольская.