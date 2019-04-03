Во Львове директора свалки арестовали за вымогательство 4,7 млн гривен

Суд во Львове постановил арестовать директора коммунального предприятия "Збиранка" Виталия Пугача, подозреваемого в вымогательстве 4,7 миллиона гривен взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

Пугачу предоставили право альтернативы в виде залога 405 тысяч гривен.

Директор предприятия "Збиранка", под контролем которого находится Грибовичская свалка, также был отстранен от должности.

Ранее, 2 апреля, Служба безопасности Украины сообщила о задержании во Львове директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета по подозрению в вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписания с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм по фиктивной поставке извести, которая должна біла использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтратов Грибовичской свалки.

Подозреваемый планировал использовать лишь треть от предусмотренного технологическим процессом количества извести и получать 65% от суммы перечисленных средств за фактически непоставленный товар, а также - "откат" с каждого поставленного килограмма извести.

В СБУ сообщили, что, по выводам экспертов, деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных происшествий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности.

Пугача задержали на рабочем месте во время получения части взятки в сумме более 400 тысяч гривен.

Напомним, в 2017 году львовские правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали незаконные схемы по вывозу мусора из города Львов - перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из города Львова, оказывали услуги по захоронению отходов созданные в конце 2016 года предприятия в городе Днепр.

28 мая 2016 года на Грибовичской свалке возник пожар, через которую впоследствии произошел завал, под которым погибли трое людей.