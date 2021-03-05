Львов разворачивает два временных госпиталя для COVID-больных

Львов разворачивает два временных госпиталя для больных коронавирусом. Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Сегодня мы приняли решение о развертывании двух временных госпиталей. В городских поликлиниках будем увеличивать стационар. Будет принято решение об обустройстве мобильных лабораторий для тестирования, в частности, в аэропорту", - заявил член комиссии.

При этом мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе в течение нескольких недель фиксируется значительное увеличение количества тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации.

По словам львовских медиков, болезнь начала прогрессировать гораздо быстрее и агрессивнее, отметил Садовой.

"Главной задачей является обеспечить достаточное количество коек с приподнятым кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1300 мест. Из них 418 уже заняты.

На ближайшие недели ставим себе главная задача - увеличить их количество, насколько это возможно", - говориться в сообщении.