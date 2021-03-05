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Львів розгортає два тимчасових госпіталі для COVID-хворих

Новость на русском → Львів, П'ятниця 05 березня 2021 21:27
Львів розгортає два тимчасових госпіталі для COVID-хворих Фото: лікарі в лікарні (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: РБК-Україна

Львів розгортає два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус. Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Сьогодні ми прийняли рішення про розгортання двох тимчасових госпіталів. У міських поліклініках будемо збільшувати стаціонар. Буде прийнято рішення про облаштування мобільних лабораторій для тестування, зокрема, в аеропорту", - заявив член комісії.

При цьому мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті протягом декількох тижнів фіксується значне збільшення кількості важких хворих, які потребують госпіталізації.

За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше, зазначив Садовий.

"Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжок з піднесеним киснем. Зараз в наших лікарнях є 1300 місць. З них 418 вже зайняті.
На найближчі тижні ставимо собі за головне завдання - збільшити їх кількість, наскільки це можливо", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID.

Крім того, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень на добу у Києві та Вінницькій області.

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