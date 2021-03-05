Львів розгортає два тимчасових госпіталі для COVID-хворих

Львів розгортає два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус. Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

"Сьогодні ми прийняли рішення про розгортання двох тимчасових госпіталів. У міських поліклініках будемо збільшувати стаціонар. Буде прийнято рішення про облаштування мобільних лабораторій для тестування, зокрема, в аеропорту", - заявив член комісії.

При цьому мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті протягом декількох тижнів фіксується значне збільшення кількості важких хворих, які потребують госпіталізації.

За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше і агресивніше, зазначив Садовий.

"Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжок з піднесеним киснем. Зараз в наших лікарнях є 1300 місць. З них 418 вже зайняті.

На найближчі тижні ставимо собі за головне завдання - збільшити їх кількість, наскільки це можливо", - говориться в повідомленні.