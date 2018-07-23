До Львова в понеділок прибули перші старі трамваї із Берліна

У жовтні місто має отримати вже всі 30 трамваїв

До Львова в понеділок, 23 липня, прибула перша партія із трьох трамваїв Tatra K-T4D, які раніше використовувалися у Берліні. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій, посилаючись на Львівську міськраду.

Зазначено, що у вівторок повинні прибути ще три трамваї. Зараз трамваї із Німеччини перебувають на території депо у транзитно-митній зоні.

"Сьогодні ми отримали перші 3 трамвая з Німеччини. Завтра очікуємо ще 3 трамвайних вагона. Наступні партії будуть надходити по 8 одиниць щомісяця, щоб в жовтні мати вже всі 30 одиниць. Зараз німецькі трамваї знаходяться на території трамвайного депо в так званій організаційно-митній зоні", - повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

За його словами, транспорт зараз очікує заміна візків і сертифікація, після чого трамваї зможуть вийти на лінії.

"Після проходження процедури розмитнення проведемо заміну візків. Також необхідно отримати сертифікацію згідно з українським законодавством. І тільки після проходження всіх цих процедур трамваї зможуть почати роботу на маршрутах", - зазначив Білий.

Вартість одного старого трамвая з німецької столиці - 800 тис. євро.

Нагадаємо, в липні 2016 року РБК-Україна писало, що у Львові під час закупівлі трамваїв з Німеччини відбулося розкрадання понад 2 млн гривень бюджетних коштів.

У грудні 2014 року Санкт-Петербург відмовився від закупівлі львівських трамваїв. Місто вирішило закупити замість низькопольних трамваїв виробництва львівського "Електронтранс" три трамваї Alstom Citadis CIS французького виробництва.