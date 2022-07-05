Львов накрыл сильный ливень: сорваны крыши, подтоплены дома и обесточены улицы
Сегодня, 5 июля, по Львову пронеслась сильная буря. Дождь и ветер повредили крыши домов, линии электропередач, подтоплены многие улицы. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
По его словам, в городе повреждено более 20 крыш в жилых домах. Ведутся аварийные работы.
На нескольких улицах нет электроэнергии. Эту проблему уже ликвидируют аварийные бригады.
"Сейчас продолжается ликвидация последствий. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Работа общественного транспорта возобновлена. Мы продолжаем движение автобусов, трамваев и троллейбусов до 23:00. Чтобы все, кто остался на работе, могли нормально добраться домой", - сообщил Садовый.
Мэр попросил львовян оперативно сообщать о подтоплении укрытий и других повреждениях на горячую линию города 15-80.
Напомним, днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июле.